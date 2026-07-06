Secciones

Es noticia
José Sánchez, nuevo presidente de Leche GazaCasi un millón de euros en indemnizacionesLas rutas de Paco, 224 formas distintas de recorrer ZamoraLa falta de licitantes retrasa el nuevo plan del casco histórico de ZamoraEl piragüismo zamorano firma nueve victorias en las pruebas de la Regata de Sanabria 2026
instagramlinkedin
El viento y el calor extremo dificultan el control del incendio de Soneja

El viento y el calor extremo dificultan el control del incendio de Soneja

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El viento y el calor extremo dificultan el control del incendio de Soneja

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

El incendio forestal declarado el domingo en Soneja (Castellón) mantiene en máxima alerta a los servicios de emergencia, que reforzaron el operativo hasta superar los 200 efectivos -50 de ellos de la Unidad Militar de Emergencias- y 15 medios aéreos ante una evolución "negativa" del fuego. A última hora de la noche, las llamas seguían descontroladas y, pese a los esfuerzos del efectivo desplegado, el fuego entró en el Parque Natural de la sierra de Espadán, aunque en una superficie "pequeña" según el presidente, Juanfran Pérez Llorca, quien compareció a primera hora de la noche. Por el momento, se desconoce el origen del fuego originado que calcinó 150 hectáreas al cierre de la edición. A primera hora de la mañana va a reactivarse el trabajo de los medios aéreos para intentar sofocar las llamas. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents