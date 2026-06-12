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Ya se encuentran abiertas las puertas de acceso al recinto de la misa de León XIV en Santa Cruz

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Ya se encuentran abiertas las puertas de acceso al recinto de la misa del papa León XIV en Santa Cruz.

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