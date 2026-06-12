Agencia ATLAS / Foto: EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El cantante Beret, detenido por una presunta agresión sexual

Agencia ATLAS / Foto: EFE

El cantante sevillano Beret ha sido detenido este jueves acusado de una presunta agresión sexual. El juzgado de violencia determinará si ingresa o no en prisión. Hace tres días actuaba en el encuentro diocesano celebrado en el estadio Santiago Bernabéu durante la visita del papa León XIV a España. Más información