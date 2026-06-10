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Este es el pistolero que ha ejecutado a un hombre frente a una comisaría de Barcelona

Este es el pistolero que ha ejecutado a un hombre frente a una comisaría de Barcelona

Sara Fernández

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Este es el pistolero que ha ejecutado a un hombre frente a una comisaría de Barcelona

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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Un pistolero ha matado a un hombre este miércoles poco antes de las 10.00 horas de la mañana. Los hechos han ocurrido en el centro de Barcelona. El sospechoso ha disparado un tiro en la cabeza a la víctima y se ha alejado de la zona a pie, corriendo. Las cámaras de videovigilancia de la comisaría de Policía, frente a la que el hombre ha sido abatido, han captado su imagen.

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