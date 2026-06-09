Secciones

Es noticia
Nuevo Plan Especial del Casco Histórico en ZamoraInmigrantes en AlcañicesAsí es el Sabadell, el nuevo rival del Zamora CFDirecto del papa León XIV
instagramlinkedin
El papa critica la "lógica del interés y del lucro" en su encuentro con los voluntarios

El papa critica la "lógica del interés y del lucro" en su encuentro con los voluntarios

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El papa critica la "lógica del interés y del lucro" en su encuentro con los voluntarios

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

El papa León XIV ha criticado "un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro, donde el término crecimiento se reduce a la dimensión económico-financiera", en el encuentro con los cerca de 18.000 voluntarios que han colaborado en su visita a la capital, de la que el pontífice se despide este martes para poner rumbo a Barcelona.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents