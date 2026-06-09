Lucía Feijoo Viera

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Así se ven las auroras australes desde el espacio

Astronautas de la NASA han publicado imágenes de una serie de auroras australes tomadas desde la Estación Espacial Internacional (EEI), visibles durante el pasado fin de semana en la cara más meridional del planeta. "Hay mucha actividad en este momento en la Estación Espacial, pero afortunadamente todos estamos a salvo y ayer presenciamos un despliegue espectacular de auroras australes gracias a un reciente evento solar", ha escrito la astronauta de la NASA Jessica Meir, en la red social X. El mejor momento para observar las auroras australes va de marzo a septiembre, coincidiendo con el invierno en el hemisferio sur.