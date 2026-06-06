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La visita del papa León XIV al centro de personas sin hogar Cedia en Carabanchel
El pontífice está visitando a varios de los residentes en el centro, que ha visitado para conocer su labor con personas sin hogar y recibir el “regalo de la esperanza”. Durante el recorrido, también ha bajado al comedor, donde ha saludado al equipo de trabajadores sociales y a los voluntarios. Por último, ha destapado una placa conmemorativa de su visita.