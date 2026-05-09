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Vídeo | Llegan Juanma Moreno y María Jesús Montero a la capilla ardiente de los guardia civiles fallecidos en Huelva

Vídeo | Llegan Juanma Moreno y María Jesús Montero a la capilla ardiente de los guardia civiles fallecidos en Huelva

Elías Luis Grao

Vídeo | Llegan Juanma Moreno y María Jesús Montero a la capilla ardiente de los guardia civiles fallecidos en Huelva

Elías Luis Grao

Huelva
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Las autoridades han comenzado a llegar este sábado a la capilla ardiente instalada en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva para despedir a los dos agentes fallecidos en acto de servicio. Entre los asistentes se encuentran Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, el delegado del Gobierno y la subdelegada del Gobierno en Huelva, en una jornada marcada por el duelo y el reconocimiento institucional. La capilla ardiente permanecerá abierta de 9.30 a 11.30 horas, antes de la misa funeral prevista a las 12.00 en la iglesia de la Concepción.

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