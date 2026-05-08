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Ingresada una mujer de 32 años en Alicante como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero

Ingresada una mujer de 32 años en Alicante como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero

Lucía Feijoo Viera

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El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de que hay una persona "con síntomas compatibles" de hantavirus que estuvo en contacto con la mujer que falleció en Johanesburgo (Sudáfrica), que ha sido trasladada a un hospital en Alicante como un caso sospechoso y ali permanecerá en aislamiento. Asimismo, Padilla ha informado de que hay una segunda persona que también estuvo en contacto con dicha fallecida cuyo destino final era España, pero que "ya se encuentra en Sudáfrica". Según ha explicado el secretario de Estado, la persona ingresada en Alicante "con síntomas compatibles" de hantavirus se encuentra en una habitación de aislamiento para tomarle "con todas las precauciones necesarias" una muestra de PCR, que será enviada al Centro Nacional de Microbiología y cuyo resultado esperan tener en 24 horas.

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