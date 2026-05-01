DIRECTO | Manifestación 1 de Mayo 2026, Día del Trabajador, en Málaga / PI STUDIO

DIRECTO | Manifestación 1 de Mayo 2026, Día del Trabajador, en Málaga

Málaga se convierte este viernes en el epicentro nacional de los actos organizados por los sindicatos con motivo de la celebración del 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, al acoger la manifestación central (que habitualmente se realiza en Madrid) y a la que asistirán los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, además de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que el jueves confirmó su participación en la marcha malagueña.