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Impresionante avistamiento de una ballena y su cría en El Hierro

Impresionante avistamiento de una ballena y su cría en El Hierro

Sara Fernández

Impresionante avistamiento de una ballena y su cría en El Hierro

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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El mar de El Hierro volvió a dejar este lunes una imagen poco habitual. Una ballena yubarta, también conocida como ballena jorobada, fue avistada junto a su cría en la zona de Arenas Blancas, según las imágenes difundidas en redes sociales por la usuaria @olgavrl.

El avistamiento, registrado el lunes, ha despertado la atención por tratarse de una escena llamativa: un ejemplar adulto acompañado de una cría en aguas próximas a la costa herreña. Aunque Canarias es un enclave destacado para la observación de cetáceos, la presencia de una yubarta con su ballenato resulta especialmente vistosa por el tamaño y comportamiento de esta especie.

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