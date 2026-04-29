Lucía Feijoo Viera

El empresario Jesús Tavira fue apuñalado y enterrado bajo dos metros de hormigón

El cadáver que este martes fue hallado enterrado a más de dos metros de profundidad en un aljibe de una vivienda de la pedanía de El Bacarot, en la ciudad de Alicante, es del empresario Jesús Tavira, que estaba desaparecido desde el pasado 18 de marzo. Ya son cuatro los detenidos, de entre 35 y 45 años, por su presunta implicación en la desaparición y muerte violenta de esta persona, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos de posibles implicados relacionados con estos hechos. Según los investigadores, el cadáver presentaba un "avanzado estado de descomposición" y "múltiples heridas por arma blanca por todo el cuerpo" y estaba envuelto y enterrado a más dos metros de profundidad en ese aljibe de la vivienda.