Gus de la Paz

Quinta sesión del juicio de la Primitiva de A Coruña con la declaración de los dos acusados

El foco sigue puesto sobre el juicio de la Primitiva millonaria sin dueño en A Coruña. Tras las declaraciones de policías, testigos, las dos familias que reclaman el premio —aunque la Fiscalía y la Policía Nacional apuntan solo a una, la de José Luis Alonso, como legítima propietaria, que defienden los abogados Christian Díaz Delgado y Beatriz Seijo— y exdirectivos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) llega el turno de los dos acusados, que está previsto que se sienten hoy ante la jueza. Más información