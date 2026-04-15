Sergi Juan

Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna

La luna de miel de una joven castellonense se convirtió hace pocos días en una tragedia absoluta en las Islas Maldivas. Un tiburón atacó a su marido, un joven de 31 años alicantino llamado Borja, de una manera tan brutal que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte en un hospital de ese archipiélago del océano Índico. Más información