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El emotivo homenaje de Artemis II: proponen nombrar el cráter “Carroll” en honor a la difunta esposa del comandante Reid Wiseman

El emotivo homenaje de Artemis II: proponen nombrar el cráter “Carroll” en honor a la difunta esposa del comandante Reid Wiseman

Lucía Feijoo Viera

El emotivo homenaje de Artemis II: proponen nombrar el cráter “Carroll” en honor a la difunta esposa del comandante Reid Wiseman

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PI STUDIO

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A más de 400.000 km de la Tierra, un momento emotivo en el silencio del espacio: los astronautas de Artemis nombraron el lunes un cráter lunar en honor a Carroll Taylor Wiseman, la difunta esposa del comandante de la misión. Más información

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