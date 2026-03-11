Lucía Feijoo Viera

Impresionante rescate de un conductor que cayó 15 metros con su furgoneta por un barranco

Emergencias recibía el aviso: un hombre de 29 años, repartidor, se había precipitado junto a su furgoneta por un terraplén en Sot de Chera, Valencia. En helicóptero, la Unidad de Rescate en Altura acudía en su auxilio, pero el acceso rocoso y complicado al lugar de los hechos obligó a los agentes a bajar a pie los 15 metros de altura del barranco por el que se había precipitado. El conductor había quedado atrapado y tuvo que ser excarcelado por los bomberos, que se encontraron con un vehículo reducido a chatarra por el impacto. Al ser un barranco, debían asegurar con puntales el vehículo para que no se deslizara colina abajo. Además, las últimas jornadas de lluvia dejaban atrás un terreno reblandecido. Una vez sujeto, sacaron al herido y lo aseguraron en una camilla. El joven presentaba politraumatismo y se encontraba algo desorientado. Ya fuera de peligro, fue trasladado en helicóptero al Hospital La Fe de Valencia. Un exitoso rescate de la Guardia Civil y los Bomberos regionales.