Atención de emergencia a familiares en la estación de Huelva tras el descarrilamiento

En las estaciones donde debían llegar los trenes accidentados en Córdoba se han habilitado puestos de emergencia para atender a los familiares de los pasajeros. Uno de ellos se ha instalado en la estación de Huelva, donde los allegados están siendo atendidos por psicólogos. Muchos aseguran que todavía no tienen noticias de sus familiares. Según informan medios locales, una abuela ha relatado que ha podido confirmar que su nieta, de seis años, estaba con la Guardia Civil, aunque sigue sin conocer la situación del resto de su familia: otros cuatro familiares que también viajaban en ese tren. Más información