La ovación a Julia Roberts y la divertida reacción de George Clooney en los Globos de Oro: “Nadie se levantó conmigo”

Lucía Feijoo Viera

El Beverly Hills Hotel se puso en pie aplaudiendo a rabiar cuando Julia Roberts salió a entregar un premio justo después de haber perdido su oportunidad de hacerse con un Globo de Oro por su papel en ‘Caza de brujas’ de Luca Guadagnino. Hasta la propia Roberts quedó abrumada por la muestra de afecto. “Voy a estar insoportable durante una semana”, dijo entre risas.

