Así fue la detención de los dos sicarios colombianos por el asesinato de Josué, 'el Conejero'

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria
Menos de 48 horas después del asesinato a balazos de Josué, el Conejero, sobrino y mano derecha del narcotraficante José, el Negro, en el barrio de San José de Las Longueras de Telde, la Policía Nacional ha realizado dos detenciones: al presunto autor del tiroteo y a un cómplice; dos sicarios que actuaron por encargo, ambos de nacionalidad colombiana. Más información

