Rescatadas 19 personas de un edificio de Madrid tras un incendio en el cuarto de contadores

Rescatadas 19 personas de un edificio de Madrid tras un incendio en el cuarto de contadores

PI STUDIO

Rescatadas 19 personas de un edificio de Madrid tras un incendio en el cuarto de contadores

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado este sábado a 19 vecinos que habían quedado atrapados en sus viviendas después de declararse un incendio en el cuarto de contadores de un edificio situado en la Avenida de San Diego, en el distrito de Puente de Vallecas. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents