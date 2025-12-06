Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso en Madrid con sus dos hijos de 3 años, heridos muy graves
Una mujer de 48 años ha fallecido este sábado tras precipitarse desde el décimo piso de un inmueble de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, con sus dos hijos de 3 años, ambos hospitalizados con pronóstico muy grave. Más información
Últimos vídeos
DETENCIÓN TRAS 15 AÑOS
Detenido en Perú el asesino de una adolescente española que llevaba 15 años prófugo
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Armengol llama a actualizar la Constitución a la "diversidad territorial" de España
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN