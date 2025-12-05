Sara Fernández

El virus que afecta a millones de cerdos en el mundo: la Peste Porcina Africana, en 2 minutos

Han saltado todas las alarmas en el sector de la ganadería de cerdos: la peste porcina ha llegado a España. La llamada peste porcina africana por tener su origen en el África subsahariana ha entrado en nuestro país por Barcelona, donde varios jabalíes silvestres han muerto en las inmediaciones de la Universidad Autónoma. Más información