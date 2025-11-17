Lucía Feijoo Viera

Cayetano Rivera atribuye su accidente de tráfico a un despiste y asegura sentirse acosado

El torero Cayetano Rivera ha atribuido este lunes a un “despiste” el siniestro vial que sufrió contra una rotonda de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), no ha aclarado si se negó ante la Policía Local a someterse a las pruebas de alcoholemia y ha asegurado que se siente “acosado” ante el que considera un “juicio popular” y un “circo”. A las puertas del Tribunal de Instancia de Alcalá de Guadaíra donde ha sido citado este lunes tras lo ocurrido cerca de su casa el pasado 7 de noviembre, ha declarado a los periodistas que “lo que tenga que decir", se lo dirá al juez y que este tomará “la decisión que tenga que tomar y se acabó”. Más información