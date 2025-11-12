Lucía Feijoo Viera

Laura Pausini regala una canción inédita a León XIV, que dice ser su "fan"

El Papa León XIV se ha reunido este miércoles con Laura Pausini en el Vaticano, y la cantante le ha regalado una canción inédita inspirada en San Francisco. El Pontífice se ha declarado "admirador" de Laura Pausini desde su primer Festival de Sanremo en 1993, donde ganó en la categoría de Nuevos Talentos. "Mi secretaria es su mayor fan en Latinoamérica", ha añadido durante el encuentro, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vaican News'. Por su parte, la artista ha asegurado sentirse "muy afortunada". "Todo esto me pone un poco nerviosa", ha confesado la cantante, entre sonrisas, bromas y algunas frases en español, idioma que ha aprendido en sus numerosas giras mundiales. Laura Pausini ha obsequiado al Papa con una canción inédita, una interpretación de su tema 'Hermano Sol, Hermana Luna', del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. "¡Espero que le guste!", ha exclamado.