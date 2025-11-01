Lucía Feijoo Viera

Detenido un hombre por estafar más de 2.000 euros a viajeros del Metro de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 46 años por estafar más de 2.000 euros a viajeros del Metro de Barcelona. El detenido actuaba en diversas paradas de la línea 3, donde se ofrecía a ayudar a personas mayores o turistas a comprar billetes o recargar sus tarjetas. Una vez ganada su confianza, les pedía la tarjeta y el PIN para introducirlos en el cajero y, en ese momento, realizaba extracciones o transferencias fraudulentas. Los agentes lo arrestaron el 23 de octubre en la estación de Drassanes, cuando intentaba cometer una nueva estafa. Al sospechoso, con ocho antecedentes policiales, se le ha impuesto una prohibición de acceso al Metro, ya que los Mossos lo consideran un delincuente con alto riesgo de reincidencia.