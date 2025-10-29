Lucía Feijoo Viera

Una víctima de Letur dice que el causante de la catástrofe es “quien omite su deber”

Virginia Ortiz, prima de un fallecido en Letur, ha sido la tercera víctima que ha hablado en el funeral de Estado. La joven ha agradecido en su discurso a todos quienes ayudaron a encontrar a los cuerpos y dar paz a los familiares y también ha dicho que para que haya una vida en paz, “no debemos dejar el poder en manos de quienes no nos protegen. El poder siempre ha sido nuestro y sabemos que unidos haremos justicia”. Más información