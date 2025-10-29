Lucía Feijoo Viera

Andrea Ferrari, familiar de las víctimas: "Los más importante es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad"

Los familiares han tomado la palabra. La primera ha sido Andrea Ferrari Canut que perdió a su madre Eva en la tarde del 29-O. Habló hace un día con Levante-EMV para explicar que quería dar visibilidad a todas las víctimas y sus familiares. Ha comenzado diciendo que hace un "año cambió nuestra vida" cuando el agua arrasó "las casas y las vidas" no "solo de los que fallecieron, sino también de los que nos quedamos".En su discurso, ha hecho referencia a la "fuerza de la solidaridad" y, por eso, ha querido agradecer a todos los voluntarios: a los jóvenes, a los vecinos que abrieron sus casas, a los sanitarios y a las fuerzas de seguridad y, sobre todo, a los voluntarios venidos de todas partes de España. "En medio del caos, la humanidad sigue existiendo". No se ha olvidado de las asociaciones de víctimas que canalizan "el dolor de todos los familiares". Ni tampoco de su madre Eva: "luz y amor en estado puro". "Una increíble persona, amiga y, sobre todo, madre", ha explicado a todos. Ha confesado que la fuerza de su madre, la impulsa a "seguir adelante". "Hoy es mi guía", ha esgrimido. "No es un acto de recuerdo, un acto que nos ayuda a vivir con la fuerza con la que ellos vivieron", ha concluido. Más información