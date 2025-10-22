Iago López

Operación antidroga en la corbeta francesa 'Flf courbet', atracada en el puerto de A Coruña

La Policía Nacional desarrolla hoy en colaboración con las autoridades francesas una operación antidroga en el puerto de A Coruña, en el muelle de Calvo Sotelo, donde ha atracado un barco francés, una corbeta de nombre 'Flf courbet', que se encuentra en la zona sur del muelle de Calvo Sotelo y que, según las primeras informaciones que han trascendido, trae a varios detenidos en alta mar con un importante alijo de cocaína, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.