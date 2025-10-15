Lucía Feijoo Viera

Nicki Nicole lleva a Lamine Yamal al entrenamiento

Nicki Nicole ha llevado a Lamine Yamal al entrenamiento del FC Barcelona este miércoles y a su salida de la Ciudad Deportiva y ha atendido a los niños allí congregados como si fuera una futbolista más. La cantante argentina se ha sorprendido de ver tantos niños en un día lectivo. y les ha preguntado: "¿Pero no tenéis colegio?”. Alguno de ellos le ha respondido que había "huelga" y por eso han podido acercarse a ver las llegadas al entrenamiento de los de Hansi Flick.