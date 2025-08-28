El rey Felipe VI ha instado a ver qué enseñanzas se pueden extraer de la lucha contra los incendios que han asolado España este mes de agosto para "ser más fuertes en el futuro", según ha manifestado este jueves a los vecinos de Medeiros, en Monterrei (Ourense).

Allí, él y la reina Letizia se han reunido en el colegio público de la localidad con una representación de las personas que han resultado afectadas por los incendios en la zona, a los que ha dicho que esta visita es para "que sintáis próxima la presencia del Estado en sus distintos niveles".