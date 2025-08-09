Los bomberos de Córdoba siguen trabajando en las cubiertas de la Mezquita-Catedral este sábado, en la mañana siguiente al incendio. La zona afectada, en la nave de Almanzor, está acotada a las visitas, pero el resto del templo ha abierto en su horario habitual.

A la hora de la apertura del monumento, los bomberos, que han estado toda la noche allí tras la extinción del fuego, todavía trabajaban tanto en el interior como en el exterior del templo, en la zona afectada por el incendio varias. La presencia de las dotaciones de bomberos es muy visible en la calle Magistral González Francés, donde hay varios vehículos del SEIS (Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento), así como coches de la Policía Nacional y Local con agentes desplegados, pero sin las calles cortadas al tránsito peatonal.