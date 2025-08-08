La Delegación Territorial de la Junta ha declarado el Índice de Gravedad 1 debido a un incendio forestal que afecta al término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la provincia de Ávila.

El fuego se ha originado a las 14:45 horas por causas que aún se investigan.

En la zona trabajan intensamente numerosos medios terrestres y aéreos para contener las llamas: dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, cinco brigadas helitransportadas, cuatro autobombas, un bulldózer y cinco medios aéreos están desplegados en el operativo.

Las autoridades piden precaución a la población y recuerdan la importancia de evitar cualquier conducta de riesgo en el entorno natural.