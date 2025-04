El director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, ha hablado a última hora de este lunes sobre el origen del apagón sufrido en la península por la desconexión del sistema de interconexión europeo por Francia. Prieto ha dicho que se restablecerá el suministro eléctrico "en horas aunque no es posible cuantificarlo dado que es un proceso dinámico muy complejo y no exento de dificultades en su desarrollo" y no ha querido entrar las razones que han provocado el corte de la interconexión. "No vamos a participar de cualquier juego de especulación sobre el origen del incidente", ha dicho.