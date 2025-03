Eric es un consultor financiero de 27 años al que hace cinco, cuando tenía 22, el confinamiento por covid le sorprendió en Estambul (Turquía), mientras cursaba su último año universitario como estudiante erasmus. "A mí sobre todo lo que más me rondaba la cabeza era el cierre de fronteras. Mi duda era: ¿Me voy o qué hago? Con el contacto permanente que tenía con mi familia me dijeron: ‘mejor vente’". Sus padres abonaron hasta dos billetes de avión de regreso. Estos vuelos nunca salieron. A la tercera hubo suerte: "Pude coger uno que me trajo a España con escala en Bielorrusia".