Un niño de 4 años residente en Mount Pleasant, en el estado de Wisconsin, no dudó en llamar a la policía local para denunciar a su madre tras comprobar que se había comido su helado.

"Un niño llamó al 911 diciendo que su madre se estaba portando mal y que debía ir a la cárcel", describen las policías, quienes explicaron que cuando llegaron al domicilio, el menor seguía insistiendo en que su madre debía ser encerrada por lo que había hecho.

“Mi mamá se está portando mal”, le dijo el niño de 4 años al operador del 911. “Bueno, ¿qué está pasando?”, preguntó el operador. “Ven a buscar a mi mamá”, respondió el niño. La madre intervino en ese momento y tomó el teléfono –a pesar de las enérgicas objeciones de su hijo– y le dijo al operador: “Este pequeño se ha llevado el teléfono y sólo tiene cuatro años”.

Segundos después, la madre confesó que efectivamente se había comido el helado del menor y que "por eso estaba llamando al 911”.

Los oficiales fueron a la casa de la familia para asegurarse de que el supuesto robo de helado no implicara una situación más grave. La policía dijo que el pequeño finalmente aceptó no presentar cargos, diciendo que no quería que su madre fuera encerrada y dijo que solo quería un poco de helado.

Dos días después, los oficiales acudieron a su vivienda y sorprendieron al joven denunciante con dos bolas de helado cubiertas con chispas de color azul, señala la CNN.