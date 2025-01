Si han ido esta mañana al gimnasio a lo mejor lo han notado. Hacer deporte es el propósito estrella de cada año y el día 2 suele ser un buen momento para empezar a cumplirlo. Es un clásico entre los propósitos de siempre. El 2 de enero es el primer día laboral del año y no hay ni un minuto que perder. Los expertos calculan que durante las Navidades engordamos entre 2 y 4 kilogramos de media. La vuelta se nota. Máquinas ocupadas, clases a rebosar y no hay hueco ni para dejar la toalla, pero ¿cuánto dura esto? No dura mucho, tres o cuatro de cada diez nuevos matriculados en el gimnasio se borran. Así que ojo con obsesionarse por tener resultados inmediatos. Habrá que ser constante, lidiar con las agujetas y en febrero volveremos a pasar lista.