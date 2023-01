La Policía investiga la muerte violenta de un matrimonio en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Todo apunta a que la mujer habría envenenado a su marido y luego se habría suicidado, ahorcándose en una litera. Fue la propia familia la que encontró los cuerpos en su vivienda. No existían denuncias previas ni órdenes de alojamiento entre ambos.

Un adorno navideño sigue en la puerta de entrada a la vivienda donde han sido encontrados los cuerpos sin vida de un matrimonio.

Los dos hijos de la pareja, han sido los que han alertado a los servicios de Emergencia porque no tenían respuesta de sus padres. Al parecer y a la espera de los resultados de las autopsias. La mujer, Rosi habría enevenado a su marido con lejía y medicamentos y luego se habría suicidado. No constan denuncias previas ni órdenes de alejamiento. En la escalera no salen del asombro. La policía nacional se ha hecho cargo de la investigación.