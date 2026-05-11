Sara Fernández

Así ha sido la operación con cirugía robótica a un bebé de tres meses con obstrucción renal que ha realizado el 12 de Octubre

El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha intervenido con éxito, mediante el robot Da Vinci, a un bebé de tres meses que padecía una obstrucción en el riñón.

Esta operación es la primera de sus características en España a un paciente de tan corta edad con esta enfermedad renal y pone de manifiesto que el uso de esta tecnología en niños de estas edades no solo es posible, sino también seguro, destaca en un comunicado la Comunidad de Madrid.