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Sanidad busca a una viajera sudafricana expuesta al hantavirus que estuvo una semana en Barcelona

Sanidad busca a una viajera sudafricana expuesta al hantavirus que estuvo una semana en Barcelona

Lucía Feijoo Viera

Sanidad busca a una viajera sudafricana expuesta al hantavirus que estuvo una semana en Barcelona

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El Ministerio de Sanidad está buscando a una viajera sudafricana que estuvo expuesta al hantavirus y que después pasó una semana en Barcelona. La mujer (inicialmente se dijo que era un hombre), que se supone que ya ha vuelto a su país, era pasajera del vuelo Johannesburgo-Amsterdam al que se subió la paciente neerlandesa que falleció poco después. A la holandesa se le denegó finalmente el viaje por su estado de salud y fue derivada al hospital, pero estuvo un tiempo sentada en el avión junto a otros pasajeros, entre ellos la surafricana y otra pasajera alicantina.

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