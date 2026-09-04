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Cataluña pide a Junts que no bloquee el nuevo modelo de financiación

Cataluña pide a Junts que no bloquee el nuevo modelo de financiación

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Cataluña pide a Junts que no bloquee el nuevo modelo de financiación

PI STUDIO

PI STUDIO
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La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, ha vuelto a pedir este viernes a Junts que no bloquee el nuevo modelo de financiación pactado por los socialistas con ERC, una reforma del sistema autonómico que, ha recordado, permitirá a Catalunya recibir 4.700 millones de euros más. "Lo que les pedimos es que permitan la tramitación y que, durante ese proceso, podamos negociar aquellas mejoras que consideren necesarias", ha afirmado Romero desde Madrid, donde se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la propuesta antes de que inicie su recorrido en el Congreso.

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