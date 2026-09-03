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El breve aplauso de Robles a Sánchez tras su intervención en el Congreso

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Las sesiones en el Congreso suelen dejar imágenes para comentar y en esa ocasión el foco ha recaído en la ministra de Defensa. Margarita Robles, sentada en el banco azul junto al resto de miembros del Gobierno. Todos los ministros presentes -incluidos los de Sumar- se pusieron en pie cuando acabó Pedro Sánchez su primera intervención y se sumaron a los aplausos de la bancada socialista al presidente del Gobierno. Más información

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