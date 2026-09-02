Gustavo Santos

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Mariano Rajoy lidera la manifestación en apoyo a Ceuta en Pontevedra, con consignas como «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!»

La presencia del expresidente del Gobierno y la división política local marcan el acto en apoyo a Ceuta en Pontevedra donde centenares de personas se concentraron en la Praza de España. La convocatoria de la FEMP fue respaldada por PP y VOX, mientras BNG y PSOE se ausentaron por considerarla partidista. Leyó el manifiesto difundido a nivel nacional José Manuel López, ciudadano ceutí de vacaciones estos días en Sanxenxo. Los manifestantes gritaron, entre otras consignas, «Pedro Sánchez, hijo de puta" o «Lores vete a casa, cabrón, hijo de puta». Otros puntos de la geografía pontevedresa como Vigo, Vilagarcía o Cangas también se unieron a esta concentración que se celebró por las principales ciudades del país.