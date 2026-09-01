Secciones

Es noticia
El adiós de un puente con 75 años de historia: las obras de derribo del viaducto en Granja Florencia concluirán a inicios de octubreLa Oficina de Extranjería de Zamora, colapsada: 1.500 migrantes esperan la respuesta a su solicitud de regularizaciónLa prevención de incendios, una asignatura pendiente en 61 ayuntamientos de ZamoraSe busca a dos adolescentes en Salamanca Alerta por la desaparición de dos menores en SalamancaUn camión que circulaba por la N-631 con una rueda ardiendo, posible causa del incendio de Pozuelo de Tábara, ya controlado
instagramlinkedin
Rego: "Ceuta no puede cargar sola con este peso"

Rego: "Ceuta no puede cargar sola con este peso"

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rego: "Ceuta no puede cargar sola con este peso"

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido durante su comparecencia ante la Comisión de Juventud e Infancia en el Congreso de los Diputados que garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados no es una deficiencia burocrática, sino "una conquista democrática" que diferencia al Estado de derecho de una autocracia. Rego ha subrayado que un Estado no puede limitar su actuación a expulsar de forma automática a los menores sin atender ni escuchar a su situación individualizada. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents