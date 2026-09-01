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La Fiscalía contabiliza 23 agresiones sexuales a niñas y mujeres migrantes en Ceuta

La Fiscalía contabiliza 23 agresiones sexuales a niñas y mujeres migrantes en Ceuta

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La Fiscalía contabiliza 23 agresiones sexuales a niñas y mujeres migrantes en Ceuta

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La situación de las mujeres y niñas migrantes en Ceuta sigue siendo motivo de preocupación. Según la Fiscalía, desde la entrada masiva de personas migrantes en la ciudad, hace un mes, se han registrado 23 agresiones sexuales contra migrantes, cinco de ellas con penetración. Entre las víctimas hay nueve menores y adolescentes de entre 14 y 17 años. Más información

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