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Sánchez sobre el ático de Ayuso: "Ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños"

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Sánchez sobre el ático de Ayuso: "Ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños"

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“Es lo que parece: esta señora se quería comprar un aticazo con la pasta de los madrileños”. De esta manera se refirió Pedro Sánchez a la polémica que atañe a Isabel Díaz Ayuso y a la compra de una vivienda por parte de la Comunidad de Madrid para, según aseguran desde el Ejecutivo regional, albergar dependencias de Presidencia durante unas obras en el edificio de la Puerta de Sol.

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