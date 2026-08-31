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El PSOE carga contra el PP: "Están utilizando Ceuta contra el presidente del Gobierno"

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Las concentraciones convocadas para este miércoles en diversos ayuntamientos al amparo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han abierto una guerra entre los dos principales partidos. Los socialistas incluso han enviado una circular interna para dar instrucciones a sus cargos de no asistir. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado al PP de “manosear” las instituciones para su utilización partidista. “No se hacen por Ceuta, se hacen contra Pedro Sánchez”, ha concluido en rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva tras cuestionar que al PP le importe la ciudad autónoma y busque solo un rédito político de la crisis en lugar de comportarse como un partido de Estado y colaborar, por ejemplo, en la acogida de menores migrantes.

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