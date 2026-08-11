Secciones

Es noticia
Ampliación del servicio de agua de Zamora a ocho municipios: Los ayuntamientos del alfoz tienen seis meses para elaborar un plan contra la sequíaEl amistoso entre el Zamora CF y la Cultural Leonesa cambia de hora: se podrá ver el eclipse y luego ir al fútbolCuatro heridos, uno de ellos un bebé, en un accidente de tráfico en Palacios de Sanabria"Inventos" de Zamora que resultaron una mala idea
instagramlinkedin
El incendio en Huesca afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos

El incendio en Huesca afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El incendio en Huesca afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Un incendio forestal, declarado al mediodía de este pasado lunes en la provincia de Huesca, en el término municipal de Las Peñas de Riglos, ha afectado ya a más de 4.000 hectáreas tras avanzar durante la madrugada pese al amplio dispositivo de extinción desplegado en la zonas. La progresión de las llamas ha obligado a desalojar de manera preventiva cinco municipios. Se trata de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués, que suman en total 170 vecinos, trasladados a Ayerbe y Jaca. A las 11 de la mañana se han dado la orden de evacuar Bailo, Alastuey y Larués. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents