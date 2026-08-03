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Así vive Ceuta tras la llegada masiva de migrantes: entre 3.000 y 5.000 siguen en la ciudad

Así vive Ceuta tras la llegada masiva de migrantes: entre 3.000 y 5.000 siguen en la ciudad

Lucía Feijoo Viera

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Así vive Ceuta tras la llegada masiva de migrantes: entre 3.000 y 5.000 siguen en la ciudad

Lucía Feijoo Viera

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Cuatro días después de la entrada de más de 50.000 inmigrantes en Ceuta, la situación ha cambiado por completo en la frontera con Marruecos, donde apenas se registran ya movimientos de entrada o retorno. Sin embargo, la tensión se ha desplazado a otro punto de la ciudad: la zona cercana al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). En la playa del Trampolín se concentran centenares de migrantes que intentan llegar al centro, en un entorno marcado por la saturación. Algunos aseguran que viven en el monte, donde han surgido campamentos improvisados construidos con medios precarios. La falta de alimentos ha provocado escenas de angustia. La llegada de una furgoneta para repartir comida desencadenó momentos de gran tensión y un tumulto que obligó a intervenir al Ejército. Los vecinos denuncian además incidentes entre los propios migrantes en esta zona. Mientras algunos inician, con ayuda de organizaciones sociales, los trámites para solicitar asilo, esta parte de Ceuta sigue muy lejos de recuperar la tranquilidad, en el resto de la ciudad autónoma comienzan a recuperar la normalidad, aunque están lejos aún de alcanzarla.

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