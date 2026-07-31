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Más de 37.500 migrantes de los 50.000 que han entrado en Ceuta han vuelto ya a Marruecos

Más de 37.500 migrantes de los 50.000 que han entrado en Ceuta han vuelto ya a Marruecos

Lucía Feijoo Viera

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Más de 37.500 migrantes de los 50.000 que han entrado en Ceuta han vuelto ya a Marruecos

Lucía Feijoo Viera

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Tras la entrada masiva de las últimas horas, decenas de inmigrantes han regresado este viernes por su propio pie a Marruecos. Algunos aseguran que en Ceuta “no tienen comida, ni dinero, ni alojamiento”. Otros, sin embargo, siguen cruzando la frontera con total permisividad. El espigón se ha convertido en un paso cruzado entre aquellos que entran ilegalmente en España y aquellos que vuelven al país vecino. Más información

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