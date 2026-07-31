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Crisis migratoria sin precedentes en Ceuta: hasta 49.000 personas habrían cruzado la frontera

Crisis migratoria sin precedentes en Ceuta: hasta 49.000 personas habrían cruzado la frontera

Lucía Feijoo Viera

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Crisis migratoria sin precedentes en Ceuta: hasta 49.000 personas habrían cruzado la frontera

Lucía Feijoo Viera

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Las imágenes de familias enteras, jóvenes, mujeres y niños sorteando por mar y por tierra la valla que separa Ceuta de Marruecos habrían supuesto ya la entrada de cerca de 49.000 personas en la ciudad autónoma, según fuentes de la Guardia Civil. En el segundo día de riadas de migrantes que caminan hacia la frontera entre los dos países, la crisis migratoría habría dejado muy atrás a las vividas anteriormenente, como la de 2021, en la que entraron cerca de 12.000 personas a territorio ceutí. Más información

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